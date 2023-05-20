Смайлы в переписке с работодателем не помешают найти работу

Большинство рекрутеров к смайлам и эмодзи в письмах от соискателей относится спокойно. К такому заключению пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1000 представителей компаний и 1600 трудоустроенных россиян, пользующихся мессенджерами и чатами для общения по рабочим вопросам с коллегами и руководством.

Опрос представителей работодателей показал, что только каждый десятый из них негативно относится к смайлам и эмодзи в резюме, сопроводительных письмах и переписке по поводу трудоустройства. Большинство реагирует спокойно (62%), каждый четвертый — положительно.

7 из 10 работающих россиян используют смайлы и эмодзи в переписке по рабочим вопросам: 15% — часто, 56% — иногда.

Не приемлют подобных вольностей 29% опрошенных. Мужчины — чаще женщин (33 и 25% соответственно). Россияне старше 45 лет — чаще тех, кто моложе (33 и 26%).

Отношение к смайлам и эмодзи в рабочей переписке по большей части нейтральное (61% респондентов). Положительно оценивает присутствие смайлов в служебных сообщениях каждый четвертый («Позволяют передать эмоции и коннотацию, когда нет возможности видеть выражение лица собеседника»), отрицательно — только каждый одиннадцатый («В рабочих вопросах смайлы неуместны»).

Мужчин смайлы и эмодзи в рабочей переписке раздражают чуть чаще, чем женщин (12 и 5% соответственно). Россиян с зарплатой от 80 тысяч рублей — больше, чем тех, чей заработок ниже (12 и 7%): «Раздражают любые смайлы, если это не олдфаговые символы типа скобочки».

Время проведения опроса: 5—18 мая 2023 года.