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Мурманская область. Арктика (16+)01.09.23 12:00

Смена профессии: 12% мурманчан готовы вернуться в родную профессию, по которой получили образование

Исследование hh.ru показывает, как меняется отношение местных жителей к смене профессии. Выяснилось, что 12% опрошенных жителей региона планируют вернуться в профессию, которую ранее получили во время учёбы в вузе или ссузе. 

Интересно, что наибольшая доля таких желающих зафиксирована среди представителей сферы дизайна, госслужащих, а также работников сферы искусства, масс-медиа, транспортного сектора. Также хотят вернуться в родную профессию 6% представителей рабочих профессий, 4% опрошенных их числа производственников. А 7% респондентов, ранее получивших медицинское образование.

Кроме того, ещё каждый третий (27%) в регионе рассматривает возможность ухода из профессии, но пока не сделал этого. Ближе всего к этому находятся представители сферы закупок (40%), науки и образования (39%), автобизнеса (38% опрошенных). Ещё 9% будут менять профессию в ближайшее время и больше всего таких среди работников сферы туризма, общепита и сферы безопасности.

Ещё 9% местных респондентов уже осваивают новую специальность и после окончания обучения готовы перейти в новую профессию. Близко к ним стоят те (2%), кто хотели бы сменить профессию, но пока не знают, куда пойти учиться. Ещё 9% не прочь освоить новую профессиональную роль, но не знают, будет ли она востребована в будущем. А вот у 1% респондентов есть желание учиться новому, но увы нет финансовых возможностей.

И лишь треть (30%) опрошенных в регионе пока не рассматривают идею ухода из профессии и переквалификации.

 Думали ли вы о смене профессии в этом году? 

Да, буду менять профессию в ближайшее время

9%

Да, планирую вернуться в профессию, которую получил(-а) во время учебы в вузе или ссузе

12%

Да, рассматриваю такую возможность, но пока не ушел(ла) из текущей профессии

27%

На данный момент учусь на новую профессию, специальность

9%

Хотел(-а) бы сменить профессию, но не знаю куда пойти учиться

2%

Хотел(-а) бы сменить профессию, но не знаю, что будет востребовано в будущем

9%

Хотел(-а) бы сменить профессию, но нет денег на переходный период\на учебу

1%

Нет, не планирую менять профессию

30%

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