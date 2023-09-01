Смена профессии: 12% мурманчан готовы вернуться в родную профессию, по которой получили образование

Исследование hh.ru показывает, как меняется отношение местных жителей к смене профессии. Выяснилось, что 12% опрошенных жителей региона планируют вернуться в профессию, которую ранее получили во время учёбы в вузе или ссузе.

Интересно, что наибольшая доля таких желающих зафиксирована среди представителей сферы дизайна, госслужащих, а также работников сферы искусства, масс-медиа, транспортного сектора. Также хотят вернуться в родную профессию 6% представителей рабочих профессий, 4% опрошенных их числа производственников. А 7% респондентов, ранее получивших медицинское образование.

Кроме того, ещё каждый третий (27%) в регионе рассматривает возможность ухода из профессии, но пока не сделал этого. Ближе всего к этому находятся представители сферы закупок (40%), науки и образования (39%), автобизнеса (38% опрошенных). Ещё 9% будут менять профессию в ближайшее время и больше всего таких среди работников сферы туризма, общепита и сферы безопасности.

Ещё 9% местных респондентов уже осваивают новую специальность и после окончания обучения готовы перейти в новую профессию. Близко к ним стоят те (2%), кто хотели бы сменить профессию, но пока не знают, куда пойти учиться. Ещё 9% не прочь освоить новую профессиональную роль, но не знают, будет ли она востребована в будущем. А вот у 1% респондентов есть желание учиться новому, но увы нет финансовых возможностей.

И лишь треть (30%) опрошенных в регионе пока не рассматривают идею ухода из профессии и переквалификации.

Думали ли вы о смене профессии в этом году?