Сменят трубу у росляковской мазутной котельной

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора принял участие в совещании по капитальному ремонту мазутной котельной и заменой дымовой трубы в жилом районе Росляково.

Жители Росляково обращались с жалобами на чёрный дым из трубы местной котельной. В мае 2019 года специальная организация выполнила техническое обследование дымовой трубы. По результатам проверки было установлено, что эксплуатация трубы возможна только до июня 2020 года с последующим её капитальным ремонтом.

– Мы приняли решение о срочной замене трубы. Этап демонтажа старой и монтаж новой дымовой трубы не простой с технической точки зрения. Подрядчик был определён весной этого года. Работы планируем завершить до начала отопительного сезона. Новая дымовая труба будет соответствовать всем экологическим нормам, – рассказал Евгений Никора.