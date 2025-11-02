Смерть вахтовика произошла в результате преднамеренных действий по причинению вреда собственному здоровью

Комиссией с участием государственного инспектора труда завершено расследование смертельного несчастного случая, произошедшего с вахтовым работником АО «Ковдорский ГОК» в конце сентября.

Как сообщает Гострудинспекция в Мурманской области, изучив обстоятельства, комиссией данный несчастный случай квалифицирован как несвязанный с производством, поскольку причиной происшествия стала смерть в результате преднамеренных действий по причинению вреда собственному здоровью.

Вместе с тем в ходе расследования были выявлены нарушения: работник был допущен к работе без прохождения должного обучения по охране труда; выдача СИЗ на предприятии осуществлялась по нормам, которые утратили силу; в личной карточке учёта выдачи СИЗ зафиксированы не все средства защиты.

По факту выявленных нарушений рассматривается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.