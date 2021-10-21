Смертность на дорогах региона сократилась на 28%

Под председательством заместителя губернатора региона Юрия Сердечкина прошло плановое заседание областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. В работе приняли участие министр транспорта и дорожного хозяйства Артем Гришин, начальником Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Мурманской области Алексей Тарунин, а также руководители органов исполнительной власти, муниципалитетов и других организаций.

«У нас наметилась позитивная динамика, – отметил Юрий Сердечкин. – За 9 месяцев 2021 года существенно снизилось количество ДТП – на 15,5%, за этот период зафиксировано 503 ДТП. Количество погибших снизилось на 28% и составило 36 человек. Ещё 621 получили травмы различной степени тяжести, что на 18,3% меньше, чем за период прошлого года».

Вице-губернатор напомнил, что снижение показателей – это результат успешной реализации мероприятий комплексного плана мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Мурманской области в 2020 – 2021 годах.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, за улучшением статистики – сохраненные человеческие жизни. Потому водителей просят быть максимально бдительными на дорогах, чтобы не подвергать опасности себя, своих пассажиров и других участников дорожного движения.