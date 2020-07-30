Смертность в Мурманской области выросла, а рождаемость снизилась

Как сообщает Мурманскстат, численность населения Мурманской области на 1 июня 2020 года составила 739,1 тысячи человек и уменьшилась с начала года на 2,3 тысячи северян.

За пять первых месяца текущего года в нашем регионе родились 2625 юных северян, а в прошлом году за этот же период малышей было 2686. Снижение составляет 61 малыш! В это же время на фоне пандемии коронавируса смертность у нас выросла на 13 человек. Если в январе-мае 2019 года умерли 3715 жителей региона, то в этом году 3728.