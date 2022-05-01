Смертность в плюсе, рождаемость в минусе

Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в России в январе-марте 2022 года увеличилась на 7,1% по сравнению с январем-мартом 2021 года, составив 264,3 тысячи человек (против 246,8 тысячи годом ранее), сообщает Росстат.

По сравнению с январем-мартом 2020 года (121,7 тысяча человек) естественная убыль выросла в 2,2 раза.

Число родившихся в январе-марте 2022 года снизилось на 4,9% - до 320 тысяч 376 детей с 336 тысяч 961 в январе-марте 2021 года и на 5,3% по сравнению с январем-февралем 2020 года (338,3 тысячи детей).

Число умерших в нашей стране в январе-марте 2022 года выросло на 0,2% - до 584 тысячи 652 человек с 583 тысячи 761 человека в январе-марте 2021 года и выросло на 27,1% по сравнению с январем-мартом 2020 года (460,0 тысяч человек).

Естественная убыль населения в России в целом за 2021 год составила 1 млн 43 тысяч человек против 688,7 тысячи человек в 2020 году и 317,2 тысячи человек в 2019 году.

Число умерших с диагнозом «COVID-19» за март снизилось на 18% по сравнению с февралем. В марте 2022 года в России умерли 35584 человека, у которых был диагностирован коронавирус; для 27124 из них COVID-19 стал основной подтвержденной причиной смерти, следует из данных Росстата.

Ещё в 3081 случае инфекция рассматривается как основная причина смерти, однако для идентификации вируса нужно провести дополнительные исследования, отмечают в ведомстве.

Сообщается, что для 5379 умерших в марте COVID-19 был диагностирован как сопутствующее заболевание, в 1177 случаев из них инфекция оказала существенное влияние на развитие смертельных осложнений.

Таким образом, у 4202 пациентов сопутствующий коронавирус не повлиял на наступление летального исхода.