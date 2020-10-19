Смешанная Российско-Норвежская комиссия по рыболовству согласовала объёмы вылова совместно управляемых рыбных запасов

16 октября завершила свою работу 50-я сессия Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству, которая проходила в режиме видеоконференцсвязи в связи с пандемией COVID-19. В ходе сессии стороны согласовали объёмы вылова совместно управляемых рыбных запасов трески, пикши, окуня морского и палтуса синекорого на 2021 год.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, принимая во внимание научные данные о низком уровне нерестового запаса мойвы, Стороны приняли решение, что открытие коммерческого промысла мойвы в 2021 году нецелесообразно.

Также согласованы технические меры и меры по контролю за промыслом в 2021 году, программа совместных научных исследований.

По результатам сессии итоговый протокол подписали заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и заместитель постоянного заместителя Министра Норвегии Мортен Берг.