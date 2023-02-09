«Смешанные чувства»: в Центре современного искусства «21А» открылась выставка, созданная подростками из Полярного

Как сообщает региональное Министерство культуры, все работы выполнены полярнинскими подростками. Авторы 12-14 лет размышляли о родном городе, передавая через арт-объекты непростые переживания – тревогу, одиночество, сомнения, мечты о будущем, отношения с родителями, желание найти друзей и поддержку.

Выставка «Смешанные чувства», открывшаяся в Центре современного искусства «21А», была создана в ходе семидневной арт-резиденции «Городское расследование» команды PERMM из Перми и городского историко-краеведческого музея Полярного. Экспозиция – часть проекта «Городское расследование», который музей реализовал совместно с АНО «Культура в действии» при поддержке Благотворительного фонда CSS.

Как сообщает региональное Министерство культуры, все работы выполнены полярнинскими подростками. Авторы 12-14 лет размышляли о родном городе, передавая через арт-объекты непростые переживания – тревогу, одиночество, сомнения, мечты о будущем, отношения с родителями, желание найти друзей и поддержку.

Выставка будет работать в пространстве Центра современного искусства в здании областной научной библиотеки на ул. Софьи Перовской, 21а до 5 марта.

Фото и видео: https://vk.com/video-196983427_456239095