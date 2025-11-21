Смешанный авиационный корпус Северного флота пополнился новыми вертолётами Ми-8МТВ-5М

Военно-транспортный вертолёт Ми-8МТВ-5М предназначен для перевозки десанта и грузов и для выполнения поисково-спасательных задач, а также огневой поддержки войск в дневное и ночное время суток.

Два военно-транспортных вертолёта Ми-8МТВ-5М поступили на вооружение смешанного авиационного корпуса Северного флота.

Экипажи вертолётов выполнили перелёт из Республики Татарстан, преодолев более 2500 километров с дозаправками в Ивановской, Архангельской и Мурманской областях.

«Во время перебазирования с вертолётного завода техника показала себя отлично. Новая система автопилота значительно облегчает пилотирование, в том числе в ночное время. Благодаря мощным силовым установкам, упростился запуск. Прогреть кабину и оборудование можно прям сразу, не запуская двигателей, особенно у нас на севере это очень актуально», – сказал командир вертолёта Ми-8МТВ-5М Даниил.

Предварительно экипажи вертолётов прошли обучение на данный образец авиационной техники.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, данный вертолёт оснащён системой создания пассивных помех, позволяющих обеспечить защиту летательного аппарата от поражения ракетами.

Военно-транспортный вертолёт Ми-8МТВ-5М предназначен для перевозки десанта и грузов и для выполнения поисково-спасательных задач, а также огневой поддержки войск в дневное и ночное время суток.

Фото и видео: https://vk.com/mil