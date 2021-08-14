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Мурманская область. Арктика (16+)14.08.21 08:00

Смещающийся циклон обусловит дождливую погоду и поворот ветра к северным румбам по Мурманской области

Как сообщает Мурманское УГМС, 14 августа Кольский полуостров будет находиться под влиянием обширной области пониженного атмосферного давления и тёплых воздушных масс. Дневная температура воздуха по Мурманской области в этот день ожидается в пределах +15+20 градусов.

15 и 16 августа с южных районов Скандинавии в северо-восточном направлении будет смещаться циклон, который обусловит дождливую погоду на Кольском полуострове и поворот ветра к северным румбам. Поэтому в этот период ожидается постепенное понижение температуры воздуха от +13+18 градусов в дневные часы 15 августа, до +9+14 градусов 16 августа.

Сегодня, 14 августа, будет облачная с прояснениями погода. Местами дожди. Ветер слабый переменных направлений. Температура воздуха ночью +7+12°, днём +15+20°.

Предупреждение

В Ловозерском районе Мурманской области ожидается IV региональный класс пожарной опасности. В Кольском районе и в Мурманске сохранится IV региональный класс пожарной опасности.

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На реках запада и центра Мурманской области проходят дождевые паводки, пик которых наблюдался 5 и 6 августа. Уровни воды на эту дату повышались от предпаводочных на 40-95 см.  13 августа на большинстве рек наблюдалось  понижение уровней воды с интенсивностью 1-5 см за сутки. От 6 августа уровни воды на реках запада и центра области понизились на 25-75 см.

Температура воды на реках и водоёмах равна 13-18°, на горных реках 6-8°. На реке Кола (в районе гидрологического поста -1429-й км ОЖД) температура воды 13 августа в 8 часов была равна +17°.

 

 

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