Смещение циклона повлияет на погоду в Мурманской области

Как сообщает Мурманское УГМС, 24 ноября погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с севера Скандинавии. По Мурманской области пройдёт снег, преобладающая температура воздуха в дневные часы от -3 до +2°.

25 ноября циклон заполнится, осадков станет меньше, температура воздуха понизится до -3-8° ночью при прояснениях до - 9-14°.

26 ноября ожидается смещение очередного циклона на север Карелии: с прохождением атмосферных фронтов увеличится интенсивность осадков, температура воздуха днём повысится до -5-0°.

Сегодня, 24 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег. Ветер северный умеренный. Температура воздуха от +2 до -3°, ночью при прояснениях до -8°. Гололедица.

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