Смонтирована половина ветроэнергоустановок ветропарка «Кольская ВЭС»

На строительной площадке Кольской ВЭС смонтированы 30 ветроэнергоустановок – более половины из 57 ВЭУ, из которых будет состоять ветропарк. Он будет расположен на площади 257 гектаров и станет крупнейшей ВЭС России за Полярным кругом. Проект реализуется ООО «Энел Рус Винд Кола».

Каждая ветроэнергоустановка представляет собой конструкцию из башни массой примерно в 200 тонн и высотой в 84 метра, на которую установлена гондола, весящая порядка 68 тонн. К ступице крепятся лопасти длиной около 65 метров каждая, что сравнимо с высотой 20-этажного дома. Установленная мощность ветроэнергоустановки составляет около 3,5 МВт, а общая установленная мощность в настоящий момент смонтированных ВЭУ около 105 МВт.

Напомним, ПАО «Энел Россия» получило право на строительство Кольской ВЭС мощностью 201 МВт в рамках проведенного в 2017 году российским правительством тендера на строительство объектов ветрогенерации. Ветропарк сможет вырабатывать порядка 750 ГВтч в год.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, в июле 2021 года, согласно постановлению правительства Мурманской области, инвестиционному проекту «Строительство и последующая эксплуатация ветропарка «Кольская ВЭС» присвоен статус стратегического инвестиционного проекта региона.