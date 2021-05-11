Смотр песни и строя прошёл в ЗАТО г.Заозерск

9 мая в ЗАТО город Заозерск на городской площади состоялся смотр песни и строя среди экипажей военнослужащих. В мероприятии приняли также участие юнармейцы и воспитанники детского сада «Сказка».

Выступления оценивались по следующим критериям: внешний вид, чёткость выполнения команд, строевая песня, действия командира.

По итогам смотра первое место было присуждено воспитанникам ДОУ №4 «Сказка», которые, несмотря на свой юный возраст, великолепно исполнили песню «Катюша». Второе место оказалось у юнармейцев ВПК «Резерв», исполнивших песню «Не плачь, девчонка». Третье место разделили экипаж крейсера «Смоленск» и офицерский состав в/ч 22931.

Как сообщает администрация ЗАТО город Заозерск, все победители получили свои заслуженные награды.