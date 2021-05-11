Мурманская область. Арктика (16+)11.05.21 08:45
Смотр песни и строя прошёл в ЗАТО г.Заозерск
9 мая в ЗАТО город Заозерск на городской площади состоялся смотр песни и строя среди экипажей военнослужащих. В мероприятии приняли также участие юнармейцы и воспитанники детского сада «Сказка».
Выступления оценивались по следующим критериям: внешний вид, чёткость выполнения команд, строевая песня, действия командира.
По итогам смотра первое место было присуждено воспитанникам ДОУ №4 «Сказка», которые, несмотря на свой юный возраст, великолепно исполнили песню «Катюша». Второе место оказалось у юнармейцев ВПК «Резерв», исполнивших песню «Не плачь, девчонка». Третье место разделили экипаж крейсера «Смоленск» и офицерский состав в/ч 22931.
Как сообщает администрация ЗАТО город Заозерск, все победители получили свои заслуженные награды.
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Последние комментарии
Прохожий
11.05.21 15:10
Нарисовался Хозяин Миши Советского с Ютуба, который пиарит изменение конституции, путинский строй и иное, где во всем виноваты америкосы и т..д
Антонина Викторовна Ф.
10.05.21 14:43
Прекрасно! Очень проникновенно.
Олег К.
08.05.21 09:14
Спасибо за хороший анализ ситуации. Я его дополню: "Максимальную производительность труда имеют люди в возрасте 30-39 лет, считает директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон. Однако
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