Мурманская область. Арктика (16+)04.08.23 08:45
Смотрим «вкусное» кино в молодёжном пространстве «СОПКИ.21А»
6 августа состоится показ фильма «Чарли и шокола́дная фабрика» - путешествие в очередной яркий фэнтезийный мир, созданный Тимом Бёртоном.
Как пишет vk.com/murmanculture, поездка мечты на шоколадную фабрику оборачивается для детей невероятным приключением – ну, кто не мечтает увидеть настоящие шоколадные реки и сахарные берега?
На кинопоказ приглашаются мурманчане и гости города. А если у вас возникнет желание обсудить фильм или задать вопросы относительно кинематографа, специалист центра проведёт дискуссию и даст рекомендации по подходящей литературе в «Зале искусств» Мурманской областной научной библиотеки.
Вход свободный.
Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457266757%2Falbum-139605315_00%2Frev
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