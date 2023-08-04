Смотрим «вкусное» кино в молодёжном пространстве «СОПКИ.21А»

6 августа состоится показ фильма «Чарли и шокола́дная фабрика» - путешествие в очередной яркий фэнтезийный мир, созданный Тимом Бёртоном.

Как пишет vk.com/murmanculture, поездка мечты на шоколадную фабрику оборачивается для детей невероятным приключением – ну, кто не мечтает увидеть настоящие шоколадные реки и сахарные берега?

На кинопоказ приглашаются мурманчане и гости города. А если у вас возникнет желание обсудить фильм или задать вопросы относительно кинематографа, специалист центра проведёт дискуссию и даст рекомендации по подходящей литературе в «Зале искусств» Мурманской областной научной библиотеки.

Вход свободный.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457266757%2Falbum-139605315_00%2Frev