Смотровые площадки в природном парке «Териберка» - новый этап развития экотуризма в Арктике

В природном парке «Териберка» состоялось открытие двух смотровых площадок для наблюдения за птицами, созданных в рамках проекта «Крылья Арктики: сохранение природы Териберки». Проект направлен на развитие экологической инфраструктуры и снижение антропогенной нагрузки на одну из самых популярных туристических территорий в Мурманской области.

Новые площадки расположены в районе птичьего базара и оборудованы биноклями и информационными стендами, рассказывающими о видах птиц, обитающих на побережье Баренцева моря, а также о правилах ответственного наблюдения за ними. При выборе мест размещения площадок учитывались рекомендации орнитологов и специалистов по особо охраняемым природным территориям.

«Концепция площадок предусматривает организацию туристического потока таким образом, чтобы минимизировать беспокойство птиц и воздействие на чувствительные участки экосистемы. Благодаря появлению этих объектов посещение территории будет более организованным и безопасным для природы», – отметил министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Дмитрий Банников.

Среди птиц, которых можно наблюдать на территории парка, – обыкновенная моевка, большой и хохлатый бакланы, обыкновенная гага, мохноногий канюк, орлан-белохвост и другие виды, характерные для арктического побережья.

Открытие площадок стало одним из ключевых результатов первого этапа проекта «Крылья Арктики», который Благотворительный фонд «Доброта Севера» реализовал в 2025–2026 годах при поддержке Фонда президентских грантов и компании «Северсталь» в сотрудничестве с региональной Дирекцией ООПТ. За это время также были проведены Большой Арктический субботник, обучение гидов, разработан онлайн-курс на платформе Добро.рф, созданы информационные стенды и просветительские материалы для посетителей природного парка.

«Для нас проект «Крылья Арктики» – это, прежде всего, история партнёрства. Объединяя усилия государства, бизнеса, науки и некоммерческого сектора, мы создаём условия для экологического туризма. Этот проект показывает, что даже на самых удалённых территориях можно создавать современную инфраструктуру, которая одновременно работает на развитие региона и сохранение биоразнообразия. Мы благодарны всем партнёрам проекта и рады, что эта работа будет продолжена», – подчеркнула генеральный директор Благотворительного фонда «Доброта Севера» Елена Тополева-Солдунова.

Продолжение проекта получило поддержку Президентского фонда природы. В рамках второго этапа «Крылья Арктики» планируется строительство ещё одной смотровой площадки, создание пешеходных переходов между площадками, разработка новых просветительских продуктов для посетителей природного парка, а также расширение сотрудничества с вузами Мурманской области и других регионов России.

«Важно, что работа в Териберке ведётся системно и опирается на мастер-план развития территории. Следующий этап позволит связать площадки единой инфраструктурой и сделать посещение природного парка ещё более комфортным и экологичным», – отметил директор по устойчивому развитию и бренду ПАО «Северсталь» Дмитрий Поярков.

Проект «Крылья Арктики» реализуется Благотворительным фондом «Доброта Севера» совместно с Дирекцией особо охраняемых природных территорий Мурманской области при поддержке Фонда президентских грантов, Президентского фонда природы, компании «Северсталь», Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области.

Фото (Варвара БРАЖНИК и Елена ЗАХАРОВА): https://gov-murman.ru/info/news/569232/#&gid=1&pid=5