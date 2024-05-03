«Смотрю с благодарностью»: красота и своеобразие окружающего нас мира

8 мая в 16.00 в отделе народного искусства и ремёсел Мурманского областного художественного музея состоится торжественное открытие выставки «Смотрю с благодарностью» - живопись А.А. Герасенко (ЗАТО г. Североморск).

Выставка «Смотрю с благодарностью» – вторая персональная выставка Анастасии Александровны в Мурманском областном художественном музее.

Как пишет vk.com/murmanskmuseum, в своих картинах Анастасия Александровна Герасенко старается передать красоту и своеобразие окружающего нас мира, выразить особое настроение, вызванное созерцанием природы и сменой времён года, по-новому взглянуть на простые вещи и пейзажи. Особое место в творчестве автора занимает изображение природы Кольского полуострова, её суровой и самобытной прелести.

Работы художника наполнены теплом, светом и искренней любовью к живописи.

Выставка будет работать до 2 июня. Первый час работы выставки – вход свободный. (6+)

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457264556%2Falbum-11742142_00%2Frev