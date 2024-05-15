«Смотрю с благодарностью»: Мурманский областной художественный музей приглашает на новый выставочный проект

«Смотрю с благодарностью» - так называется новая авторская выставка художника-любителя из Североморска Анастасии Герасенко.

Как сообщает vk.com/murmanculture, Анастасия Александровна – член Союза художников ЗАТО город Североморск, лауреат зональной выставки Северо-Западного федерального округа, прошедшей в рамках II этапа Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы».

В экспозиции представлено 33 работы, написанных в течение последних 7 лет. Большинство картин выполнено в жанре пейзаж. Особое место в творчестве автора занимает изображение природы Кольского Севера, её суровой и самобытной красоты. В своих картинах художник передаёт красоту и своеобразие окружающего мира и помогает нам по-новому взглянуть на привычные пейзажи.

Выставка работает до 2 июня. (6+)

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457273521%2Fwall-139605315_26711