Сможет ли движение «Учёные за дальнейшее укрепление международного сотрудничества» преодолеть «лёд запретов» западных политиков?

Российские учёные Арктики создают движение, которое позволит выстраивать прямые научные контакты с зарубежными коллегами в условиях сложной геополитической обстановки, сообщил в четверг журналистам ректор Российского государственного гидрометеорологического университета (РГГМУ) Валерий Михеев.

«В настоящее время сложная геополитическая обстановка в мире значительно осложнила международное научное и образовательное сотрудничество учреждений и организаций, ученых и студентов. Заморожены многие совместные проекты из-за политизации принимаемых решений. Однако во всем мире осознают необходимость сохранения связей между учеными всех стран для развития науки, расширения, укрепления и взаимодействия по созданию новых знаний для блага нашей планеты. Невозможно решить глобальные мировые вызовы и проблемы в одиночку», - сказал Михеев.

Как пишет interfax-russia.ru, Михаил Михеев сообщил, что принято решение создать движение «Учёные за дальнейшее укрепление международного сотрудничества», в рамках которого планируется сотрудничать с учёными из других стран.

«Основная цель - выстроить конструктивный, уважительный и взаимовыгодный диалог со всеми заинтересованными участниками процесса международного научного сотрудничества», - сказал учёный.

Движение возглавит чрезвычайный и полномочный посол, вице-президент Ассоциации полярников России (АСПОЛ), заместитель директора Центра исследований Арктики и климата РГГМУ Антон Васильев.

«Наши арктические соседи приостановили деятельность Арктического совета с участием России и все контакты с нашими институтами и научно-исследовательскими центрами. В тоже время наши арктические соседи признают, что без России научные исследования Арктики ущербны. Многие западные учёные и представители коренных народов Севера призывают возобновлять сотрудничество с Россией, однако вынуждены подчиняться рекомендациям своих правительств. При этом говорится, что прямые научные контакты учёных не ограничиваются», - сказал Васильев.

По его словам, в рамках нового движения можно будет выстраивать подобные прямые связи.

Васильев уточнил, что российское научное сообщество тоже заинтересовано в международном сотрудничестве в Арктике.

Напомним, страны-основательницы Арктического совета - Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция - 3 марта объявили о приостановке его работы в связи с ситуацией вокруг Украины.

Арктический совет создан в 1996 году. Он представляет собой площадку взаимодействия правительств арктических государств, постоянных участников совета из числа коренных народов обширного Арктического региона, а также целого ряда внерегиональных государств и международных организаций, обладающих в Арктическом совете статусом наблюдателя.

Фото: https://www.youtube.com/watch?time_continue=53&v=Mt4OyT7kyz4&feature=emb_logo