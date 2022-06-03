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Мурманская область. Арктика (16+)03.06.22 10:15

СМП - надёжный, безопасный транспортный коридор, который проходит в пределах территориальных вод и исключительной экономической зоны России — Михаил Мишустин

В условиях санкционного давления задача развития Северного морского пути становится одним из ключевых государственных приоритетов, заявил вчера председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Как сообщает government.ru, во время заседания обсуждались вопросы повышения эффективности государственных расходов, связанных со строительством всех типов морских и речных судов. «Важно, чтобы каждый бюджетный рубль шёл по прямому назначению. Особенно в такой капиталоёмкой сфере, как судостроение, - отметил председатель правительства. - В рамках отраслевой стратегии запланированы амбициозные задачи, что потребует максимальной загрузки российских верфей на годы вперёд, в том числе для наращивания арктического флота, серийного выпуска мощных атомных ледоколов, необходимых для круглогодичной навигации по Северному морскому пути».

Михаил Мишустин сделал акцент на том, что «в условиях санкционного давления задача развития Северного морского пути становится одним из ключевых государственных приоритетов. Это надёжный, безопасный транспортный коридор, который проходит в пределах территориальных вод и исключительной экономической зоны России. Он может активно использоваться для альтернативных маршрутов, экспорта продукции в дружественные страны».

Он напомнил участникам совещания, что Президент РФ поручил правительству внести изменения в законодательство, предусматривающие централизацию полномочий по управлению Северным морским путём. За порядок организации движения судов в акватории Севморпути будет отвечать госкорпорация «Росатом», в ведении которой находится уникальный отечественный ледокольный флот.

С каждым годом увеличивается интенсивность судоходства и продлевается период навигации. Сегодняшнее решение должно повысить безопасность мореплавания.

Фото: http://government.ru/news/45597/

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