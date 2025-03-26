Материал подготовлен с использованием искусственного интеллекта

Арктика превращается в локомотив российской экономики, потенциально увеличивая свой вклад в ВВП до 50%. Северный морской путь не просто обеспечивает беспрецедентно быстрый и экологически чистый транзит, но и служит трамплином для технологических прорывов в области судостроения и навигационной безопасности. Развитие СМП, поддерживаемое российским атомным флотом и строгим соблюдением международных норм, открывает новые горизонты для глобального экспорта углеводородов и минералов, укрепляя позиции России на мировых рынках. Обеспечение обмена данными и инвестиций в портовые узлы критически важно для поддержания этой динамики. Эти важные вопросы обсудили участники сессии «СМП: пять веков истории» на Международном арктическом форуме – 2025.

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

Арктика – будущий локомотив российской экономики

«Если мы сейчас оцениваем роль ВВП арктических проектов примерно до 15% в структуре экономики России, то через 100 лет, учитывая, что мы знаем, как развивать северную Москву, мы знаем, как развивать арктические проекты, мы знаем уже, как сокращать время на реализацию арктических проектов, то есть если раньше арктические проекты занимали десятилетия, взять тот же самый Баимский ГОК, то сейчас, конечно, всё очень сильно ускоряется. Есть вероятность, что арктические проекты могут в структуре экономики России занять долю 50% плюс. И в этом плане я соглашусь, что процветающая Арктика – безопасная, где применяется наилучшая технология, и ещё она зелёная с точки зрения энергетики. Через 100 лет Арктика должна быть локомотивом развития российской экономики, потому что макрорегионы новые, они уже сформировались, они находятся у нас на востоке», — отметил в своём вытуплении специальный представитель по вопросам развития Арктики Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»; заместитель председателя Государственной комиссии по вопросам развития Арктики Владимир Панов.

Россия соблюдает международное право, обеспечивая недискриминационное и безопасное судоходство по СМП

«Как крупнейшее прибрежное арктическое государство, Российская Федерация строго придерживается своих международно-правовых обязательств, проистекающих прежде всего из конвенции ООН по морскому праву. Политика регулирования судоходства по СМП носит ответственный и недискриминационный характер, фокусируясь на повышении безопасности плавания в сложных ледовых условиях, заботе об уникальной арктической флоре и фауне, обеспечении высокого качества предоставляемых российской стороной транспортно-логистических услуг, включая лоцманскую и ледовую проводку», — сообщил во время дискуссии директор департамента европейских проблем Министерства иностранных дел Российской Федерации Владислав Масленников.

ПРОБЛЕМЫ

Угроза рисков «чёрных лебедей» в международной морской логистике

«Мы с вами являемся свидетелями, когда у нас создаются риски непредсказуемых событий, чёрных лебедей в международной морской логистике. Важно отметить, что у нас не только морская логистика нарушается, но фактически десятилетиями существующая схема поставок наших энергоносителей в Европу, как морская, так соответственно, по газопроводу или нефтепроводу, будет фактически уничтожена. Это невероятно, потому что слишком взаимовыгодно было сотрудничество. Но мы сейчас видим, когда на глазах ломаются прежние торговые отношения и формируются абсолютно новые отношения», — прокомментировал ситуацию на международных рынках специальный представитель по вопросам развития Арктики Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»; заместитель председателя Государственной комиссии по вопросам развития Арктики Владимир Панов.

Санкции сдерживают развитие потенциала СМП

«Не все разделяют такую готовность к взаимовыгодной кооперации. Новые пакеты нелегитимных с точки зрения международного права антироссийских санкций, принимаемых евросоюзом, в том числе направлены и на то, чтобы осложнить реализацию наших арктических проектов, замедлить раскрытие потенциала Северного морского пути. При этом больше всего от таких необдуманных действий страдают европейские операторы, которые оказываются отрезанными от перспективного взаимодействия с российскими партнёрами и от уникальных возможностей СМП», — отметил в своём выступлении директор департамента европейских проблем Министерства иностранных дел Российской Федерации Владислав Масленников.

РЕШЕНИЯ

Инвестиции в развитие портовой инфраструктуры

«Одной из основных проблем инфраструктуры является порты. Текущие порты имеют слишком малую глубину и не могут принимать крупные суда, которые мы планируем строить. Кроме того, ещё железнодорожные сложности. Но эти трудности не являются серьёзной проблемой. За счёт увеличения инвестиций мы уверены, что постепенно сможем решить эту проблему. Мы также намерены участвовать в инвестициях в строительство порта по Северному морскому пути», — сообщил генеральный директор Китайской транспортно-экспедиционной компании Кэ Цзинь.

Обмен данными необходим для эффективного использования территории и навигации

«Мы можем говорить о расстояниях, о цифрах, о каких-то объёмах, о торговле между Азией и Европой, что на 30% можно достигнуть экономии. Но конечно, ставки сейчас в климатическом смысле и в мировом смысле, они очень высоки. И нам теперь нужны такие лидеры, которые будут учитывать и научные достижения, и дипломатические пути для того, чтобы сохранить и эффективно использовать эту территорию. Нам необходимо обеспечить обмен данными. Это касается и судоходных компаний, и всех тех, кто вовлечён в навигацию», — отметил исполнительный директор Арктического экономического совета Мадс Фредериксен.

Расширение портовой инфраструктуры стимулирует рост транзитных перевозок

«Сегодня Северный морской путь – это одна из самых безопасных, экологических и перспективных морских трасс в мире. В условиях же настоящей геополитической напряжённости и появления дополнительных рисков при использовании традиционных южных маршрутов, для развития и глобальной торговли, и укрепления двусторонних экономических связей России с другими государствами, в том числе с азиатскими странами, востребованность Северного морского пути постоянно растёт. Наблюдается устойчивая положительная динамика грузопотока. И транзитных международных перевозок по Северному морскому пути российскими профильными ведомствами и компаниями ведётся поистине беспрецедентная по своим масштабам работа по расширению портовой инфраструктуры, строительству новых атомных ледоколов, внедрению высокотехнологичных систем связи, спутникового мониторинга и обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации», — сообщил директор департамента европейских проблем Министерства иностранных дел Российской Федерации Владислав Масленников.

Перспективы развития порта Мурманск огромны

«Северный морской путь — главная транспортная артерия, связывающая все арктические регионы, сегодня мы правильно называем его трансатлантическим транспортным коридором. Совершенно очевидно, что развитие Северного морского пути является глобальным проектом России в XXI веке. При этом необходимо отметить, что развитие СМП невозможно рассматривать в отрыве от развития территорий Арктики, и наоборот. Севморпуть – это не только транспортные вопросы, он неразрывно связан с тем, что добывается и перерабатывается на арктических территориях. Также он должен быть выгоден и интересен для иностранных партнеров», – подчеркнул Андрей Чибис, губернатор Мурманской области.



По его словам, развивать СМП можно только при наличии комплексного долгосрочного проекта, обладающего статусом национального. Андрей Чибис напомнил, что Мурманск – крупнейший в мире незамерзающий порт за полярным кругом, который является стратегическим в условиях обостряющейся внешнеполитической ситуации. Здесь базируются единственный в мире атомный ледокольный флот и Краснознаменный ордена Ушакова Северный флот, а значит, развитие Северного морского пути является вопросом национальной безопасности.



«Порт Мурманск входит в топ-5 портов России по объёмам перевалки грузов. При поддержке Президента России Владимира Путина мы реализуем масштабные проекты, направленные на его развитие. Так, в 2023 году президент открыл рабочее движение в рамках проекта Мурманского транспортного узла, уже готов к запуску комплекс перегрузки угля Лавна – первый порт, построенный на территории Мурманской области со времен СССР», – отметил Андрей Чибис.



По мнению главы региона, перспективы развития порта Мурманск огромны. Но в то же время требуется принятие ряда необходимых решений, которые обеспечат стабильное поступательное развитие.



Губернатор перечислил их:

1. Развитие ближних и дальних железнодорожных подходов к порту Мурманск. После завершения проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» провозная способность составит 45 млн тонн в год. Уже сейчас мы видим, что грузопоток может достигнуть 100 млн тонн в год. Принятие данного решения позволит реализовать ряд проектов по наращиванию грузооборота порта Мурманск с широкой номенклатурой грузов.

2. Создание необходимой энергетической инфраструктуры для реализации портовых проектов.

3.Удовлетворение потребности в грузовом и дноуглубительном флоте. Необходимо принятие решения о создании в Мурманске необходимых судостроительных мощностей. Город Мурманск и порт обладают всеми необходимыми предпосылками для создания такого производства, которое является критически важным для дальнейшего развития СМП. Все мероприятия должны войти в комплексный проект по развитию Арктики и СМП, который в перспективе может стать национальным проектом.

Андрей Чибис поблагодарил коллег за единодушие в вопросах необходимости развития Арктической зоны Российской Федерации и Северного морского пути.

Фото: https://forumarctica.ru/news/smp-pjat-vekov-istorii/