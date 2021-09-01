СМП состоится только тогда, когда на нём будет налажена регулярная контейнерная линия с Дальнего Востока до Мурманска или Санкт-Петербурга – Алексей Чекунков

Строительство новых судов ледового класса поспособствует тому, что навигация по Северному морскому пути в течение пяти лет может стать круглогодичной. Об этом глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков сообщил в интервью «РБК».

«Диапазон работы СМП постоянно растёт. [При открытии навигации в мае 2020 года] в этом году была сверхпоздняя проводка - в январе-феврале. Я думаю, что на горизонте пяти лет мы будем плавать круглогодично. В этом нам должны помочь ледокол «Лидер» [который строится на приморской судоверфи «Звезда»] и другие новые суда ледового класса», - сказал глава министерства.

Он добавил, что СМП состоится как новый глобальный транспортный маршрут только когда на нём будет налажена регулярная контейнерная линия с Дальнего Востока до Мурманска или Санкт-Петербурга. «Стратегическая логика - нарастить объём перевозок и их эффективность, чтобы в перспективе безубыточно ходить по СМП под российским флагом. Тогда мы создадим реальную альтернативу южному маршруту», - сказал Чекунков.

Северный морской путь - судоходный маршрут, главная морская коммуникация в российской Арктике. Он проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево море, Карское море, море Лаптевых, Восточно-Сибирское море, Чукотское и Берингово моря). СМП соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина пути составляет 5,6 тысячи км от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения.