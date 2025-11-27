СМУТ нам в помощь! С середины ноября регион столкнулся с резким ухудшением погоды

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в Мурманске прошло заседание правительства области, где обсудили один из самых актуальных для зимнего периода вопросов — содержание территорий муниципальных образований. С докладом выступила министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Зинаида Середа. Она сообщила, что с начала зимы с территорий населенных пунктов Мурманской области вывезено более 35 тысяч кубометров снега.

С середины ноября регион столкнулся с резким ухудшением погоды. Учитывая это, коммунальные службы перешли на усиленный режим уборки.

В целом по региону задействовано 278 единиц техники и более 400 сотрудников муниципальных служб. Отдельно Зинаида Середа отметила, что 72 единицы новой уборочной техники приобретены за счёт областного бюджета в рамках стратегического плана «На Севере — Жить!».

С начала зимы израсходовано свыше 5 тысяч кубометров противогололедных материалов. За неделю очищено свыше тысячи кровель и 890 лестниц.

Особая нагрузка лежит на управляющих организациях: они отвечают за содержание 6,4 тысячи придомовых территорий. Ежедневно на уборку выходят более двух тысяч дворников. В распоряжении управляющих организаций — 139 единиц уборочной техники, а у подрядчиков — ещё 416 единиц. Для посыпки дворов заготовлено свыше 10 тысяч кубометров реагентов. Очищено более 3,5 тысячи километров дорожной сети.

Главный помощник в мониторинге — информационная система мониторинга уборки территорий муниципальных образований (СМУТ). За семь дней в системе сформировано 1099 заданий, из них 1065 (97%) выполнено полностью. В систему внесено 149 управляющих организаций (из 153 действующих).

По поручению губернатора Андрея Чибиса в регионе ужесточён контроль за качеством оказания услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Региональный оператор АО «Ситиматик» ежедневно отчитывается о выходе машин на линию и возникающих проблемах. В работе задействовано около 76 единиц спецтранспорта. Все контейнерные площадки отмечены в системе СМУТ, это позволяет сверять маршруты с графиками и получать автоматические уведомления.

За нарушения в графиках вывоза ТКО жителям произведён перерасчёт на сумму 3,7 млн рублей, юридическим лицам — на 4,4 млн рублей.

Руководитель профильного ведомства призвала глав муниципалитетов активнее использовать имеющиеся информационные системы, в том числе СМУТ, для контроля качества уборки, а также регулярно публиковать в информационных ресурсах данные о проведенных работах и погодных условиях, а также оперативно реагировать на обращения жителей.

В заключение доклада Андрей Чибис поддержал инициативу Зинаиды Середы и рекомендовал муниципалитетам Мурманской области провести конкурс на лучшую уборку двора среди управляющих организаций и товариществ собственников жилья.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557673/#&gid=1&pid=10