Снабженец – это как «золотая рыбка» на любом предприятии

Помните «Сказку о золотой рыбке» Александра Пушкина? Именно её, золотую рыбку, в качестве своего символа выбрали снабженцы. Образ сказочной добытчицы и умелицы, способной достать всё, что угодно, как нельзя лучше отражает нелегкий каждодневный труд «добывающих» служб и очень важную для каждого предприятия работу снабженцев. Сегодня, 19 декабря, в России отмечают День снабженца.

В Мурманском морском торговом порту служба материально-технического снабжения существовала всегда: предприятие градообразующее и потребностей в обеспечении его планового рабочего ритма и развития производства немало. В наши дни снабженец – это сотрудник, который несет ответственность за согласование, подписание и направление на утверждение планов закупок всех необходимых материалов, за количество и качество закупаемой продукции и организацию поставки, за неукоснительное соответствие всех процедур действующему законодательству. На его же плечи ложится и ежедневная кропотливая работа по своевременному обеспечению материалами, поставляемой на предприятие продукции.

С одной стороны, он должен быть юристом, поскольку через него проходит очень много сложной документации, и ему необходимо контролировать правильность оформления сопроводительных документов. С другой стороны, - немного бухгалтером и экономистом, потому что важно уметь считать и делать сравнительный анализ, с каким поставщиком выгоднее работать. К тому же хороший снабженец должен быть немного психологом, чтобы грамотно работать с людьми и находить к ним верный подход.

Елена Литвинова трудится в снабжении уже 14,5 лет. В порт она пришла кладовщиком и на данный момент занимает должность начальника складской группы АО «ММТП». Елена Леонидовна признается, что, прежде всего работа, снабженца – это работа с людьми.

«Хочется, чтобы все были довольны! Бывает, позвонят механики с вопросом, есть ли определенная деталь на складе. А она есть! И сам рад, что помог человеку, и человек рад, что нашлось то, что ему нужно. Здесь важно, прежде всего, общение!» - рассказывает Елена Литвинова.

Так уж вышло, что в Мурманском морском торговом порту в службе материально-технического снабжения трудятся, в основном, женщины. А ведь на склад поступают и тяжелые детали. В таких случаях на помощь хрупким девушкам приходят бравые мужчины из соседних подразделений. Главное – взаимовыручка, смеются снабженцы. Да и бумажная работа не из легких: в реестре снабженцев АО «ММТП» - около трех тысяч наименований. Каждое из них нужно знать, как говорится, «в лицо».

«Конечно, сложно! Чтобы правильно работать, нужно знать все запчасти: как называются, как выглядят, для какой техники предназначены. Наша цель - чтобы всё пришло правильно и вовремя, всем подошло и все были довольны», - делится начальник складской группы АО «ММТП».

Меняются времена, совершенствуются технологии, возникают новые предприятия, но одно неизменно – любое производство работает хорошо, если нет проблем со снабжением. Поэтому от всей души поздравляем сотрудников отдела снабжения АО «ММТП»! Спасибо за Ваш такой важный труд!