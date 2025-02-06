Мурманская область. Арктика (16+)06.02.25 13:00
Сначала года российские рыбаки добыли свыше 466 тысяч тонн водных биоресурсов
Рыбаки Северного бассейна на 4 февраля 2025 года выловили 23,4 тысячи тонн водных биоресурсов, в том числе трески – 17 тысяч тонн; пикши – 3,4 тысячи тонн.
По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями составил 466,1 тысячи тонн.
Рыбаки Северного бассейна на 4 февраля 2025 года выловили 23,4 тысячи тонн водных биоресурсов, в том числе трески – 17 тысяч тонн; пикши – 3,4 тысячи тонн.
В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл более 9,4 тысячи тонн (на 46,5% выше уровня соответствующего периода 2024 года).
Видео: https://vkvideo.ru/video-198760157_456239907
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VADIM UZLOV
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Д.О. Вернер
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