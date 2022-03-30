Снайперы армейского корпуса Северного флота совершенствуют свои навыки в стрельбе

Снайперы армейского корпуса Северного флота приступили к занятиям по тактико-специальной и огневой подготовке на военных полигонах в Мурманской области.

В ходе занятий подразделения снайперов отработали тактику уничтожения как одиночных, так и групповых целей условного противника из крупнокалиберных снайперских винтовок АСВК, бесшумных снайперских винтовок ВСС и СВД.

Особое внимание уделялось вопросам разведки целей и определения дальности до них, ведению прицельного огня из снайперских винтовок в различных условиях, а также корректированию огня с применением приборов наблюдения и прицеливания.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, особенностью проведения данных занятий на Заполярных полигонах стали и сложные метеоусловия – глубокий снежный покров, зарядовые метеоявления, которые значительно ухудшают видимость.

Данные тренировки развивают у военнослужащих самостоятельность в решении боевых задач, учат тактически грамотно думать, быстро и хорошо ориентироваться на местности как днем, так и ночью в различных погодных условиях, быстро, ловко и скрытно передвигаться на местности.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12415235@egNews