Снег на дворе, а думы о дорогах

В Мурманске в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют дороги, ведущие к поликлиникам и больницам.

В России более 800 дорог, ведущих к медицинским учреждениям, включены в программы дорожных работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Часть из них приведена в нормативное состояние в прошлом году, другие вошли в перечень ремонтируемых объектов 2020 года. Подрядные организации выполняют устройство дорожного полотна, ремонтируют тротуары, обустраивают пешеходные переходы, устанавливают светофоры и барьерные ограждения, наносят разметку. Несмотря на карантин, ремонт дорог продолжается, так как согласно дополнениям Минтруда России к рекомендациям работникам и работодателям в связи с указом президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», организации в сфере дорожного хозяйства отнесены к непрерывно действующим организациям.

«В первую очередь в программы ремонтных работ субъекты включают дороги, ведущие к социально значимым объектам, в том числе к больницам, поликлиникам, медицинским центрам. Нужно обеспечить комфортный, безопасный, а главное быстрый подъезд к лечебным учреждениям, так как от скорости оказания помощи зачастую зависят жизни людей», — отмечает заместитель руководителя Росавтодора Игорь Костюченко.

В Мурманске в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в летний период будут приведены в нормативное состояние подъезды к городской поликлинике № 5, детской поликлинике № 5. Также ремонт пройдёт на улице Полухина, ведущей к отделениям Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина.

Теме масштабного ремонта дорог, ведущих к медицинским учреждениям, на федеральном уровне уделяется большое внимание. Так, в ноябре 2019 года Минтрансом России были разработаны Методические рекомендации по развитию транспортной инфраструктуры, обеспечивающей доступность медицинской инфраструктуры для населения, пишет Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области