Снег на дворе, ремонт дорог - в голове

В Мурманской области ведутся подготовительные работы к дорожно-ремонтной кампании 2020 года. Сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис напомнил об установленных сроках заключения муниципальных контрактов и завершения дорожных работ на территории региона.

Подрядчики должны быть определены до 1 апреля; к началу учебного года, не позднее 1 сентября, должен быть выполнен ремонт всех запланированных участков дорог.

Как сообщила замгубернатора Ольга Кузнецова, в этом году в регионе отремонтируют 61 объект улично-дорожной сети общей площадью почти 250 тыс. квадратных метров. На эти цели из дорожного фонда Мурманской области и местных бюджетов выделено порядка 510 млн рублей. Ремонтные работы выполнят в 27 муниципалитетах.

Вице-губернатор обратила внимание коллег на положительный опыт организации работы в Апатитах и Ревде. До конца февраля в муниципалитетах будут заключены первые контракты на выполнение ремонтных работ.

Необходимые документы для проведения закупок до сих пор не сформированы в десяти муниципалитетах. Среди отстающих – Кандалакшский район, Заполярный, Верхнетуломский, Кильдинстрой, Туманный, Никель, Видяево, Островной и Североморск.

Глава региона подчеркнул, что субсидию из областного бюджета муниципалитеты получили вовремя. Андрей Чибис поручил министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области жестко контролировать сроки заключения муниципальных контрактов и разработать карту выполнения дорожных работ на территории Мурманской области.

«Я не совсем понимаю, в чем сложность подготовить типовую документацию, коллеги. Еще раз напоминаю, все работы по ремонту дорожного покрытия по нацпроекту и по муниципальным контрактам должны быть завершены к 1 сентября», – подчеркнул губернатор, обращаясь к главам муниципальных образований, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.