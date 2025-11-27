Снег усадил всех за стол: состоялось заседание правительства, посвящённое содержанию территорий муниципалитетов в зимний период

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера губернатор Андрей Чибис провёл заседание правительства, посвящённое содержанию территорий муниципалитетов. Глава региона подчеркнул, что крайне важна не отчётность, а реальное положение дел, и необходимо ещё раз зафиксировать готовность местных властей к прохождению осенне-зимнего периода.

«Принципиально важно ещё раз зафиксировать, как готовы наши муниципалитеты: все ли договоры и контракты заключены, всё ли в порядке. Мы планомерно двигались и в части закупки дополнительной техники, если сравнивать с 2022 годом, сейчас на наших дорогах её на треть больше – 278 единиц», – отметил губернатор.

Андрей Чибис напомнил, что ранее фиксировались отдельные проблемные моменты, когда техника есть, а водителей не хватает, запчасти не приобретены вовремя, и техника не выходит на линию. Всё это отражалось на качестве уборки.

«Подобные вещи недопустимы. Мы это обсуждали, были проведены мероприятия. Доложено, что с точки зрения зарплат в городском УДХ произошла корректировка, стали больше платить линейному персоналу, тем, кто непосредственно убирает. Сразу пошла динамика, количество персонала увеличилось, заранее закуплены запчасти. Коллеги, главное, чётко и эффективно работать над качественной организацией, технологией уборки. Вся техника и водители должны быть в строю. Обращаю внимание, что мониторинг качества уборки будет радикально усилен. Соответствующая задача уже поставлена группе «Губернаторский контроль». Помимо того, что реагируем на обращения, также будем регулярно проводить совещания, обсуждать на оперативках», – подчеркнул Андрей Чибис.

Говоря об уборке внутридомовых территорий, дворовых проездов, губернатор подчеркнул, что, несмотря на то что это территории, за которые несут ответственность управляющие компании, необходима высокая вовлеченность местных властей.

«Это чувствительный вопрос, и мы понимаем, что только выдачей предписаний вопрос не решится. Мы обязательно продолжим регулярно разбирать деятельность УК на рабочей группе под руководством вице-губернатора Ольги Вовк, чтобы привлечь к ответственности тех, кто не соблюдает требования. Но организационная работа с постоянным мониторингом – это уровень муниципалитетов и глав. Прошу, чтобы в штабном режиме на уровне каждого муниципалитета эта работа была скоординирована. Вопрос не только в привлечении к ответственности, порой нужно просто обратить внимание, активизировать, помочь организационно тем, кто отвечает за конкретные дворы, тротуары, общественные пространства. Это не всегда происходит, давайте изменим ситуацию. Чёткий график, контроль за исполнением, фиксация проблемных моментов, помощь в решении. На это прошу обратить должное внимание», – подчеркнул губернатор и поблагодарил сотрудников надзорных органов региона за поддержку работы и активное участие в процессе.

Подробнее о ситуации с уборкой в регионе доложила министр энергетики и ЖКХ Зинаида Середа, в том числе предложив распространить в муниципалитетах практику поощрения управляющих организаций за хорошую уборку по итогам конкурса, наградой в котором станет новая техника.

«Такой конкурс проводили в прошлом году в областном центре. Призом были ручные уборочные машины. Организовать такие конкурсы предлагаю муниципальным властям на своих территориях», – отметила Зинаида Середа.

Андрей Чибис подчеркнул, что идею нужно проработать и внедрить.

«Это хорошая практика. В каждом муниципалитете по итогам зимы нужно выбрать и поощрить победителей, а троих самых лучших по региону мы поощрим в том числе и техникой на областном уровне. Это покажет, на кого надо равняться», – сказал губернатор.

В мероприятии принимал участие и председатель регионального парламента Сергей Дубовой.

- Закупка новой и ремонт имеющейся снегоуборочной техники, заключение договоров с подрядными организациями, завоз противогололедного материала - это только часть того, что необходимо сделать для обеспечения надлежащего содержания территорий в муниципальных образованиях в осенне-зимний период, - отметил Сергей Дубовой. – Вторая важная составляющая – это жёсткий контроль, составление и неукоснительное выполнение графика уборочных работ. Наша общая цель: чтобы в зимний период, в том числе и после обильных снегопадов, северяне не испытывали неудобств, могли свободно перемещаться и по дорогам – на транспорте, и по тротуарам – пешком, и в своих дворах.

Как напоминает региональное Министерство информационной политики, в Мурманской области продолжает работать Единая горячая линия ЖКХ, звонки принимают круглосуточно по телефонам: 0051 и 8(800) 444-0051.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557673/#&gid=1&pid=6