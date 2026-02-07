Яркие выходные на фестивале современного танца «Северный Кураж»Юных северян приглашают на специальные кинопоказы к Году единства народов России
Мурманская область. Арктика (16+)07.02.26 14:00

Снега будет ещё много: в Североморске на «коммунальном часе» определились с главными направлениями работы

Традиционно в четверг во время «коммунального часа» в администрации ЗАТО г. Североморск обсуждают текущие вопросы содержания жилфонда и территорий. 5 февраля на повестке также рассматривались вопросы подготовки к следующему осенне-зимнему периоду.

Как было отмечено в начале совещания, на минувших выходных жители флотской столицы пережили ещё одну волну отключений электроэнергии. На данный момент работы по восстановлению ЛЭП «Россетей» завершены.

«Ещё раз благодарю всех, кто участвовал в возобновлении подачи ресурсов и помогал жителям, - поблагодарил глава муниципалитета Владимир Евменьков. - Отдельное спасибо - коллективу РЭС «Североморский» филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго» и его руководителю Руслану Варганову за качественную работу и оперативность в решении нестандартных вопросов, например, по обеспечению электроснабжения домов, где проживают североморцы, чья жизнь зависит от медицинского электрооборудования».

Глава муниципалитета далее отметил, что подготовка к новому отопсезону должна начинаться со стартом текущего. Это в первую очередь касается приведения в порядок внутридомовых инженерных систем.

«Январская практика наладки теплоснабжения в Верхней Ваенге и Сафоново показала, что там есть над чем работать. И то, что управляющие компании приняли дома в управление в прошлом году в таком состоянии, уже не оправдание, - подчеркнул Владимир Евменьков. - Комитет по развитию городского хозяйства обновит критерии для оценки готовности домов к ОЗП».

Ещё одно важное требование к управляющим организациям - обеспечение круглосуточной работы аварийных бригад, готовых оперативно выехать к месту ЧП.

«Текущее содержание улично-дорожной сети и придомовых территорий не прекращалось и в самые напряженные дни перебоев электро- и теплоснабжения. Однако есть моменты, требующие отдельного внимания. Так, если дороги общего пользования расчищаются своевременно, то к содержанию тротуаров есть вопросы», - отметил глава.

Отдельная тема - уборка придомовых территорий. За срыв вывоза мусора из-за неочищенной контейнерной площадки к административной ответственности будут привлекать УК. За невывоз снежных куч со дворов со следующей недели тоже последуют санкции: складирование снега в период снегопадов - мера временная.

Что касается расчистки трапов, то, как подчеркнул Владимир Евменьков, в этом году она ведётся значительно лучше. Однако темпы сбавлять рано - снега будет ещё много!

 

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/19298-kommunalnyy-chas-podgotovka-k-otopitelnomu-sezonu-uborka-snega/#news-gal-15

-

