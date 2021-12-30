Снегирьки с «Ёлки желаний» помогли осуществлению детских мечтаний

Вечером 29 декабря в североморском Центре досуга молодёжи «Россия» наполнился гомоном детишек. Они пришли к Деду Морозу и Снегурочке за долгожданными подарками. Сотрудники ЦДМ подготовили для ребятишек прекрасный спектакль, не оставивший равнодушными и их родителей, которые пританцовывали вместе с мальчишками и девчонками.

Напомним, 13 декабря в здании администрации ЗАТО г. Североморск в празднично украшенном фойе состоялся старт акции «Ёлка желаний». Каждый из участников снял с ёлочки снегирька с номером письма, в котором находилось обращение ребёнка к Деду Морозу с конкретной просьбой о подарке. Они зачитывали имена детишек, и их конкретную просьбу, которую предстоит выполнить до 24 декабря.

Всего к Деду Морозу обратились 44 маленьких североморца в возрасте от 4 до 7 лет из многодетных и социально нуждающихся семей.

Помощниками Деда Мороза, а это все те, кто откликнулся на просьбы детей, стали не только глава ЗАТО г. Североморск Олег Прасов и его первый заместитель Андрей Федулов, заместитель Анна Клапоцкая, председатель Совета депутатов Евгений Алексеев вместе с заместителем Евгенией Гордеевой, депутаты, работники Управлений, отделов и аппаратов администрации и Совета депутатов. К акции присоединились член Совета Федерации Татьяна Сахарова, вице-губернатор Владимир Евменьков, заместитель командующего Северного флота контр-адмирал Игорь Курочкин, сотрудники Центра психологической работы Северного флота, Министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев, депутаты Мурманской областной Думы Михаил Ильиных и Юрий Шадрин.

До 24 декабря все перечисленные помощники Деда Мороза передали ему закупленные на личные средства подарки, которые и были вручены 29 декабря в праздничной обстановке.

И вот наступила кульминация праздника: Дед Мороз и Снегурочка зажгли огоньки на новогодней ёлке и пригласили детей в фойе ЦДМ, где Дед Мороз вручил детворе долгожданные подарки.

В этот вечер Деду Морозу и Снегурочке помогали председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, его заместитель Евгения Гордеева, на которую легло решение организационных вопросов детского праздника, депутаты Юрий Мороз, Роман Павликовский, Галина Пузикова, Сергей Сипягин.

Дети были в восторге и от созданной для них праздничной атмосферы, от исполненных Дедом Морозом желаний, а родители благодарили всех причастных к организации этого детского праздника.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/11809-zhelaniya-detey-ispolnilis/#news-gal-24