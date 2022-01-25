Снегомания: уборка снега на прошлой неделе возглавила топ тем в соцсетях - ЦУР Мурманской области

За последнюю неделю Центр управления регионом получил 2715 обращений, которые северяне оставили в социальных сетях и на портале «Наш Север». Из-за сложных метеоусловий центральной темой сообщений стала уборка и вывоз снега. Об этом сообщил руководитель ЦУР Мурманской области Алексей Медведев.

«Для повышения качества отработки обращений северян ЦУР включился в работу регионального штаба по уборке снега. Специалисты ЦУР ежедневно предоставляли информацию о проблемных адресах, на которые выезжали с проверкой сотрудники Министерства жилнадзора, органов местного самоуправления и прокуратуры. О ходе выполнения работ северян оперативно информировали в социальных сетях. Руководство управляющих компаний, не выполнявших свои обязанности, привлечено к административной ответственности», — рассказал Алексей Медведев.

Для информирования населения об актуальной ситуации на дорогах специалисты ЦУР размещали отметки перекрытия трасс и закрытия аэропорта в связи с погодными условиями на интерактивной карте портала «Наш Север».

В блоке «ЖКХ» жалобы на отсутствие отопления поступили из Североморска. Причиной стали аварийно-восстановительные работы на теплосетях.

Большинство сообщений о наледи на кровлях пришло от жителей Мурманска. Управляющим компаниям выписаны предписания по устранению замечаний.

Как сообщает ЦУР Мурманской области, в блоке «Мусор/свалки/ТКО» основные вопросы касались вывоза мусора. Техника не могла подъехать к контейнерам, поэтому образовывались мусорные завалы. После расчистки дорог мусор оперативно вывезен.