Снегопад не помешал проведению весенней уборки в Мурманской области

О проведенной на прошлой неделе весенней уборке, а также о результатах уборочной кампании в муниципальных образованиях региона на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона доложил министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков.

Как следовало из доклада, в мероприятиях Всероссийского субботниках приняло участие 11 тыс. человек, собрано 1300 кубометров мусора. В самом снежном муниципалитете, Кировске, субботник пройдёт в начале июня.

Что касается текущей уборки, в населенных пунктах области работы продолжаются в ежедневном режиме. На территориях задействовано 324 ед. техники, свыше 2,5 тысячи человек спецперсонала.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, анализ обращений северян выявил ряд жалоб на качество содержания территорий в Мурманске. Часть из них отработана, некоторые находятся в статусе проверки. Лидерами по «чистоте» остаются Кольский район и Североморск.

«Ведомственный мониторинг свидетельствует, что на сегодня ситуация с качеством содержания территорий муниципалитетов заметно стабилизировалась. Вместе с тем, данный вопрос продолжает находиться на постоянном контроле министерства», – подчеркнул Алексей Лыженков.