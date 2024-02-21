Снегопады и равнодушные северяне создают сложности для работы регоператора

Обрушившиеся на Заполярье снегопады ожидаемо осложняют работу жилищно-коммунальной сферы, в том числе спецтранспорта. Снежные завалы на путях, ведущих к контейнерным площадкам, а также припаркованные поблизости автомобили создают дополнительные препятствия для тяжёлых машин.

Регоператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в Мурманской области просит выбирать для парковки личного автотранспорта подходящие участки придомовой территории, желательно на расстоянии от мест размещения ТКО – во избежание повреждения легковых машин спецтранспортом. Любая, даже незначительная авария может привести к срыву графиков вывоза ТКО в целом микрорайоне.

Как отмечает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», многие управляющие компании, учитывая опыт работы прошлых лет, сознательно подходят к вопросу обслуживания вверенных им территорий. Так, к примеру, одна из организаций Ленинского округа заявила, что подъездные пути к контейнерным площадкам включены в приоритет по расчистке. Качественная работа мусоровывозящих компаний напрямую зависит от того, как часто обслуживающая организация следит за порядком на придомовой территории, своевременно расчищает снег и не забывает посыпать подъездные пути песком.

Учитывая непростые погодные условия, регоператор обращается и к собственникам жилья на территории Мурманской области. В снежные дни особенно важно следить за культурой обращения с ТКО – складировать отходы строго в баки, расположенные на контейнерных площадках. Крупногабаритный мусор следует оставлять также в предназначенных для этого местах. Отходы, находящиеся за пределами контейнерных площадок, образуют несанкционированные свалки, и их ликвидация в перечень функций регоператора не входит.

Фото предоставлено Мурманским филиалом АО «Ситиматик».