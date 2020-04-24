Снегопады и ветер – капризная весна в Мурманской области
Как сообщает Мурманское УГМС, 25 и 26 апреля погоду нашего региона будет определять циклон, смещающийся с Новой Земли на Кольский полуостров. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, снег, наиболее интенсивный ночью 25 апреля, сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём от -1 до +3°.
Завтра, 25 апреля, будет облачная, днём с прояснениями погода. Снег, на севере сильный. Ветер северо-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от 0 до -5º, днём от -2 до +3°. Гололедица.
Штормовое предупреждение
24 апреля с 17 до 21 часа на севере Мурманской области и в Мурманске ожидается северо-западный ветер в порывах 20-24 м/с, сильный снег, метель при видимости 500-
Сегодня с 18 до 21 часа на западе побережья Мурмана ожидается опасное волнение 6-