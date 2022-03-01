Снегоуборочные мероприятия в Мурманской области идут в штатном режиме

О ходе уборки территорий муниципалитетов от снега доложил на вчерашнем оперативном совещании с главой региона и.о. министра энергетики и ЖКХ Сергей Лупанский.

Необходимо отметить, что кроме усиленных снегопадов в области наблюдался переход температуры через ноль. В связи с этим первоочередной задачей стала очистка городских дорог с целью обеспечения беспрепятственного движения общественного транспорта, после чего аналогичные работы выполнялись на второстепенных улицах, межквартальных проездах, дворовых территориях. И.о. министра обратил внимание муниципалитетов на то, что с учетом приближения весеннего периода, который сопровождается активным снеготаянием, а также установившихся положительных температур существует необходимость оперативного вывоза снега со дворов, дорог и улиц.

В целях своевременного принятия мер по уборке с 18 февраля введен и действует режим повышенной готовности на территории Мурманска. Снегоуборочные мероприятия в городе проходят в круглосуточном режиме. Комитет по развитию городского хозяйства администрации Мурманска ведет ежедневный контроль за состоянием улиц и дорог. Полученная информация по выявленным замечаниям направляется в дорожные службы для устранения, а вывоз снега осуществляется в две смены. Остается на контроле административных округов очистка дворов: обеспечен проезд специализированного автотранспорта, вывоз ТКО. Первоочередными задачами управляющих организаций остаются уборка придомовых территорий, очистка кровель, вывоз снега.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, за прошедшую неделю к снегоуборочным мероприятиям в муниципалитетах привлечено 460 единиц техники и 518 дорожных рабочих, к уборке дворов – 229 единиц техники и 2 475 работников управляющих компаний. Коммунальными службами убрано 5024 придомовых территорий, очищено более 13 млн квадратных метров дорожного полотна, 847 лестниц и 2000 кровель. С улично-дорожной сети и дворовых территорий вывезено соответственно 117 тысяч и 42,5 тысячи кубометров снега.

В системе мониторинга уборки территорий муниципалитетов (СМУТ) создано 1 454 задания, из них выполнено на 100% – 1416. Лидерами со 100% выполнением заданий по очистке улиц и дорог от снега стали Мурманск, Полярные Зори, ЗАТО Видяево, ЗАТО Александровск, ЗАТО Островной.

Сообщения, поступающие на портал «Наш Север», горячую линию ЖКХ и в социальные сети, оперативно отрабатываются коммунальными службами.

Вопрос уборки территорий муниципалитетов остается на контроле министерства.