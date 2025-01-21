Снегу бой! Военные коммунальщики Северного флота приведены в режим повышенной готовности

Из-за обильных снегопадов в гарнизонах Северного флота сотрудниками жилищно-коммунальной службы №9 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ) в усиленном режиме ведутся работы по расчистке территорий от снега.

В первую очередь производится расчистка подъездных путей к социально значимым объектам (госпиталям, поликлиникам и их филиалам), а также к военным городкам для подвоза топлива на котельные, обеспечивающие объекты военной и социальной инфраструктуры теплом.

Как сообщает ведущий инженер отделения (планирования и документационного обеспечения) ЖКС №9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ), очистка территорий и подъездных путей в воинских частях осуществляется в соответствии с заявками командования. За состоянием прилегающей территории совместно с дежурными службами воинских частей организован ежедневный контроль.

На рабочих местах проведены внеплановые инструктажи, разработаны планы устранения нештатных аварийных ситуаций. Организовано посменное дежурство диспетчерских пунктов.

Для механизированной уборки ежедневно задействуется специальная дорожная техника, которая в свою очередь должна быть технически исправной и находиться в постоянной готовности.

При переводе автомобильной, инженерной и коммунальной техники, парков и материально-технической базы на осенне-зимние условия эксплуатации в 2024-2025 гг. специалистами службы совместно с ремонтными подразделениями Министерства обороны Российской Федерации организовано техническое обслуживание, восстановление и ремонт транспортных средств. Всего специалистами переведено на зимний режим эксплуатации более 115 единиц техники.

Чёткое выполнение своих должностных обязанностей и усилия всего коллектива жилищно-коммунальной службы №9 позволяют обеспечить бесперебойную работу всех коммунальных объектов при прохождении зимнего периода.

Фото предоставлено отделением (планирования и документационного обеспечения) ЖКС №9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ).