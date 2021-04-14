Снежногорский Дом детского творчества «Дриада» стал экспериментальной площадкой Федерального института развития образования

Приказом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ снежногорскому Дому детского творчества «Дриада» присвоен статус «Экспериментальная площадка Федерального института развития образования РАНХиГС» до 31 декабря 2025 года.

Тема работы площадки – «Концептуальное и методическое формирование готовности обучающихся к профессиональному самоопределению в ходе организации профессиональных проб в условиях инновационного ресурсного центра «SchoolSkills». Научными руководителями выступят директор Научно-исследовательского центра профессионального образования и систем квалификаций, доктор педагогических наук Владимир Блинов и ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского центра профессионального образования и систем квалификаций, кандидат педагогических наук Николай Родичев.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, новый статус поможет развить работу в сфере профориентации и создания профобучающей среды для школьников на площадке Дома детского творчества «Дриада».