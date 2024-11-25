Снежный ноябрь портовикам не помеха

Ноябрь ещё не закончился, а норма осадков в Мурманске выпала уже на 103%. 35 сотрудников из рабочих бригад Мурманского морского торгового порта отправились на борьбу со снегом. Особое внимание уделено грузовым районам №№1 и 2.

Ноябрь ещё не закончился, а норма осадков в Мурманске выпала уже на 103%.

35 сотрудников из рабочих бригад Мурманского морского торгового порта отправились на борьбу со снегом. Особое внимание уделено грузовым районам №№1 и 2.

Важно обеспечить бесперебойную работу производственного процесса. Так, например, от снежной наледи с помощью системы сжатого воздуха и мини-погрузчика с щетками очищают железнодорожные подъезды.

В помощь работникам выделены погрузчики «LIEBHERR», мини-погрузчик «Авант 630», тракторы «МТЗ» и воздуходувные устройства.

Собранный снег в дальнейшем будет вывезен на полигон. Работу по приведению территории в порядок продолжат до тех пор, пока не прекратится снегопад. Затем все очищенные тротуары и дорожки обработают песком для безопасного передвижения сотрудников.

Фото и видео: https://vk.com/video-149919532_456239350