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Мурманская область. Арктика (16+)21.01.22 12:00

Снимавшийся в Заполярье сериал «Везёт» стал лидером российского телепроката в новогодние каникулы

Снимавшийся в Заполярье сериал «Везёт» вошёл в 100 наиболее популярных программ среди россиян в первую неделю новогодних каникул и оказался четвёртым по рейтингам среди сериалов, показанных на всех российских каналах в первую новогоднюю неделю.

Напомним, что сериал снимался в Мурманске и Кировске в 2020 году под рабочим названием «Иван». Главные роли сыграли Евгений Цыганов, Светлана Ходченкова, Максим Лагашкин, Владимир Меньшов, Тимофей Трибунцев и другие известные российские актеры. В массовке фильма приняли участие более тысячи северян, в эпизодах сыграли актеры мурманских театров.

«Создание сериала было поддержано кинорибейтом – субсидией, которая покрывает часть расходов кинокомпаний на производство фильмов. Эта мера поддержки действует с 2020 года, и с тех пор ей воспользовались 10 кинокомпаний, которые сняли в разных уголках Мурманской области замечательные фильмы, демонстрирующие красоту и самобытность Заполярья», – подчеркнула министр культуры региона Ольга Обухова.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в  целом за два минувших года действующие в регионе меры поддержки кинематографа способствовали значительному росту интереса создателей кинофильмов к Заполярью. В 2020 и 2021 годах производители фильмов потратили на территории Мурманской области почти 90 миллионов рублей – это средства, направленные на проживание, питание, проезд, съемку локаций и работу местного персонала во время съёмок.

 

 

Фото:  https://gov-murman.ru/info/news/435961/#&gid=1&pid=1

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