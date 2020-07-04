Снижать зарплатные ожидания больше чем на 10% готов только один из 10 соискателей

Каждый второй россиянин согласен снизить уровень зарплатных притязаний ради трудоустройства, однако только каждый 10 готов уступить больше 10%. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по запросу «Коммерсанта» выяснил, на сколько процентов россияне готовы снизить ожидания по зарплате при устройстве на работу.

Почти половина опрошенных россиян готова пойти на уступки по зарплате при трудоустройстве (49%), в том числе 16% согласны на пятипроцентное снижение зарплатных ожиданий, 23% готовы получать на 10% меньше, по 4% респондентов согласны на снижение зарплаты на 15 и 20% и лишь 2% россиян согласятся на зарплату, урезанную на 25%. В среднем, при трудоустройстве россияне согласны снизить будущий доход на 10%.

Мужчины в среднем согласны уступить в зарплате 10,9%, женщины — 9%. Респонденты с зарплатой более 80 тысяч в месяц согласны снизить свои зарплатные ожидания чуть больше, чем граждане с меньшим доходом — на 10,6%.

Не имеющие работы охотнее трудоустроенных согласятся на меньшую зарплату (52% против 43% среди тех, кто ищет работу не увольняясь с предыдущей). Среднестатистический безработный готов получать зарплату на 10,5% меньше, в то время как имеющий работу респондент согласится уступить только 9,4%.

По сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет, в среднем россияне готовы уступить по зарплате больше, чем в прошлом году, но меньше чем пять лет назад: сегодня готовы получать зарплату меньше на 10%, в 2019 — на 9%, в 2015 — на 10,8%.