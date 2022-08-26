Снижение цен на картофель, морковь и свежую белокочанную капусту продолжает радовать северян

В магазинах Мурманской области с 16 по 22 августа текущего года наибольшее снижение цен отмечено на картофель (на 10,1%), морковь (на 4,2), свежую белокочанную капусту (на 3,7), шлифованный рис (на 2,8), свинину, кроме бескостного мяса (на 2,1), яблоки (на 1,7), гречневую крупу (на 1,1), цельное питьевое стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 1,0%).

В этот же период, как сообщает Мурманскстат, возросли цены на подсолнечное масло (на 2,8%), пищевую поваренную соль (на 1,2), неразделанную мороженую рыбу (на 0,9), цельное питьевое пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности, репчатый лук (на 0,6), сахарный песок (на 0,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.