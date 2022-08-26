Мурманская область на 3 месте в СЗФО по самым ходовым зарплатам от 50000₽В Мурманскую область начала поступать вакцина против сезонного гриппа
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)26.08.22 11:00

Снижение цен на картофель, морковь и свежую белокочанную капусту продолжает радовать северян

В магазинах Мурманской области с 16 по 22 августа текущего года наибольшее снижение цен отмечено на картофель (на 10,1%), морковь (на 4,2), свежую белокочанную капусту (на 3,7), шлифованный рис (на 2,8), свинину, кроме бескостного мяса (на 2,1), яблоки (на 1,7), гречневую крупу (на 1,1), цельное питьевое стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 1,0%).

В этот же период, как сообщает Мурманскстат, возросли цены на подсолнечное масло (на 2,8%), пищевую поваренную соль (на 1,2), неразделанную мороженую рыбу (на 0,9), цельное питьевое пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности, репчатый лук (на 0,6), сахарный песок (на 0,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В 2-х из 28 профессиональных сфер в Мурманской области найти работу сложнее, чем в других городах России
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
23.08.22 14:00
"Пугачевские казаки ссыльные после восстания Атамана Пугачева жили станицей на сопке Варничная где сейчас ГТРК." Только Мурманскому ГТРК об этом не говорите, они всё равно вам сопку не отдадут...
Комментарий к новости:Казачество на Мурмане – историю передаём детям
Походный Атаман МГКО СКФ
22.08.22 18:26
ПОБЕДИТЕЛЬ ГРАНТА ПРЕЗИДЕНТСКОГО ФОНДА КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ Александровская Местная Общественная Организация Развития Казачьей Культуры и Традиций "Казаки ЗАТО Александровск" зарегистрирована в Минюс
Комментарий к новости:В Мурманске откроется казачий культурно-православный центр
Походный Атаман МГКО СКФ Ярков Ю.Н.
17.08.22 20:28
В 1572 году Иван Грозный направил два полка Донских казаков для участия в Северной войне и защиты северных рубежей. В опубликованном в 1951 году М.Н. Тихомировым «Соловецком летописце» второй полови
Комментарий к новости:Казачество на Мурмане – историю передаём детям
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Жостовская роспись». Документальный фильм (6+)
-PRO Деньги (16+)Мурманская область на 3 месте в СЗФО по самым ходовым зарплатам от 50000₽-PRO Валюту (16+)Цены на нефть растут, курс рубля снижается к доллару и евро-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №2 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 26 августа-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Президент РФ увеличил штатную численность Вооруженных сил страны
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Эксперт «SuperJob» рассказывает мурманчанам, что делать, если заболел до или во время отпуска
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика