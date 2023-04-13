Снижение цен на картофель, питьевое молоко и репчатый лук радует северян

В магазинах Мурманской области с 4 по 10 апреля текущего года наибольшее снижение цен зафиксировано на картофель (на 6,4%), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 2,6), репчатый лук (на 2,1), пшено (на 1,7), морковь (на 1,4), охлаждённые и мороженые куры (на 1,2%).

Как сообщает Мурманскстат, увеличение цен отмечено на яблоки (на 2,1%), сахарный песок, шлифованный рис (на 1,4), чёрный байховый чай (на 1,3%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А в это время, как сообщает Росстат, цены на плодоовощную продукцию в РФ с 4 по 10 апреля выросли на 0,3%. По сравнению с предыдущей неделей (рост на 1,3%) подорожание замедлилось. По темпам роста продолжают лидировать огурцы. Рост цен на них хоть и замедлился до 2% с 6% неделей ранее, но все равно оказался самым высоким в этом секторе.

В то же время цены на помидоры снизились на 0,2% (рост на 0,7% неделей ранее).

По данным статистического ведомства страны, цены на бананы продолжили рост - на 1,2% (на 0,54% на предыдущей неделе), капуста подорожала на 0,2% (снижение на 0,1%), лук - на 0,1% (снижение на 1%).

Цены на картофель снизились на 0,6% (на 0,7%), свеклу - на 1,1% (на 0,8%), морковь - на 0,3% (на 0,3%), яблоки - на 0,4% (рост на 0,55%).

С начала года больше всего цены поднялись на лук - на 72,7%. Помидоры подорожали на 66,4%, бананы - на 24,9%, морковь - на 24,5%, огурцы - на 17,5%, свекла - на 13,5%, яблоки - на 8,4%, капуста - на 5,1%, картофель - на 4,9%.

За период с 4 по 10 апреля этого года потребительские цены повысились на 0,11%. Неделей ранее (с 28 марта по 3 апреля 2023 года) потребительские цены выросли на 0,13%.

С начала апреля цены выросли на 0,17%, с начала года повысились на 1,84%.

В апреле 2022 года цены повысились на 1,56%, с начала года выросли на 11,67%.