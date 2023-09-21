Снижение цен на картофель, репчатый лук, свежую белокочанную капусту радует северян в период приближения зимы

В магазинах Мурманской области с 12 по 18 сентября текущего года снижение цен зафиксировано на картофель (на 10,2%), репчатый лук (на 9,5), свежую белокочанную капусту (на 9,1), морковь (на 8,6), яблоки (на 3,3), гречневую крупу (на 2,1), шлифованный рис (на 1,9%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период увеличение цен отмечено на охлаждённые и мороженые куры (на 5,4%), сливочное масло (на 3,6), баранину, кроме бескостного мяса (на 1,6%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Как сообщает Росстат, помидоры за неделю с 12 по 18 сентября по стране подорожали на 8,4%, а бананы — на 5,2%. Кстати, эти продуты дорожают вторую неделю подряд.

В этот же период огурцы стали дороже на 3,7%, а в целом недельный рост цен на овощи и фрукты составил 0,7%.

Снизилась стоимость капусты (3,9%), моркови (3,6%), картофеля и яблок (2,4%), лука (2,1%), и свеклы (0,5%).

Среди подорожавших в отчётном периоде продуктов — яйца куриные, мясо кур и колбаса (1,7%, 1,3%, 0,4% соответственно). Молоко, мороженая рыба, масло и гречневая крупа стали дороже на 0,1%.

В целом за неделю потребительская инфляция составила 0,13%, с начала сентября — 0,32%, с начала года — 4,03%.