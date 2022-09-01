Снижение цен на картофель, свежую белокочанную капусту и морковь продолжает радовать северян

В магазинах Мурманской области с 23 по 29 августа текущего года отмечается наибольшее снижение цен на картофель (на 11,3%), свежую белокочанную капусту (на 5,5), морковь (на 4,6), гречневую крупу (на 1,6), яблоки (на 1,2), пшено (на 0,7), баранину (кроме бескостного мяса), репчатый лук (на 0,6%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период возросли цены на шлифованный рис (на 4,8%), пищевую поваренную соль (на 2,6%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.