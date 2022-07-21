Снижение цен на картофель, яблоки и морковь радует северян. А соль пусть дорожает!

В магазинах Мурманской области с 9 по 15 июля текущего года наибольшее снижение цен отмечено на картофель (на 8,3%), яблоки (на 3,0), морковь (на 2,9), куриные яйца (на 1,6), сахарный песок (на 1,5), мороженую неразделанную рыбу (на 0,7), пшено (на 0,5%).

Как сообщает Мурманскстат, возросли цены на пищевую поваренную соль (на 3,0%), хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной (на 1,3), гречневую крупу (на 0,6), говядину (кроме бескостного мяса), свежую белокочанную капусту (на 0,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.