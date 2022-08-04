Снижение цен на овощи продолжает радовать северян

В магазинах Мурманской области с 23 июля по 1 августа текущего года более всего подешевели картофель (на 9,9%), репчатый лук (на 5,0), свежая белокочанная капуста (на 4,0), яблоки (на 3,8), морковь (на 1,6), мороженая неразделанная рыба (на 1,2), сахарный песок (на 0,7), вермишель (на 0,6%).

Как сообщает Мурманскстат, за этот период подорожали гречневая крупа (на 1,1%), пшено (на 0,9), хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной (на 0,8), пшеничная мука (на 0,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.