Снижение цен на репчатый лук не компенсирует рост стоимости яблок

Как сообщает Мурманскстат, в магазинах Мурманской области с 30 июня по 6 июля текущего года увеличение цен отмечено на яблоки (на 5,2%), пшеничную муку (на 1,7), картофель (на 0,8), мороженую неразделанную рыбу (на 0,7), подсолнечное масло (на 0,7), пшено (на 0,7%).

Снижение цен зафиксировано на репчатый лук (на 8,0%), белокочанную капусту (на 2,0), куриные яйца (на 1,9), морковь (на 1,2), сахарный песок (на 0,8%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.