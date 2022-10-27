Снижение цен на репчатый лук, свежую белокочанную капусту и гречневую крупу радует северян

В магазинах Мурманской области с 18 по 24 октября текущего года наибольшее снижение цен зафиксировано на репчатый лук (на 8,1%), свежую белокочанную капусту (на 6,0), гречневую крупу (на 4,6), пшено (на 3,3), яблоки (на 2,1%).

Как отмечает Мурманскстат, в этот же период повышение цен наблюдалось на морковь (на 6,4%), куриные яйца (на 2,6), картофель (на 2,1%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.