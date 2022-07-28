Снижение цен на свежую белокочанную капусту, картофель и сахарный песок продолжает радовать северян

В магазинах Мурманской области с 16 по 22 июля текущего года наибольшее снижение цен зафиксировано на свежую белокочанную капусту (на 8,4%), картофель (на 4,3), сахарный песок (на 2,7), куриные яйца (на 1,4), морковь (на 1,2), хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной (на 1,1%).

Как сообщает Мурманскстат, возросли цены на репчатый лук (на 2,3%), яблоки (на 1,9), пищевую поваренную соль (на 1,8), байховый чёрный чай (на 1,5), гречневую крупу (на 1,2), подсолнечное масло, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов (на 1,1%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.